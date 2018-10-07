Türkiye'nin En Büyük Yurt Projesi'nin 5 Bin Kişilik Kısmı Tamamlandı

Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olma özelliği taşıdığı belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun tamamlanan 5 bin kişilik kısmına bu ay içerisinde öğrenci alınması için çalışmalar başlatıldı.

Sivas- Merkez Kardeşler Mahallesi'nde 310 bin metrekare alana yapılan, 8 yurt bloğu, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4'ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu içinde barındıran projenin 5 bin kişilik ilk bölümü tamamlandı.

Vali Davut Gül ve İl Genel Meclisi üyeleri, yurt alanını ve inşaatları tamamlanan binaları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gül, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yurdun İl Özel İdaresi tarafından yapılarak Kredi Yurtlar Kurumu'na kiraya verileceğini ifade etti.

Yurdun, Sivas'ın önemli bir eksiğini gidereceğini dile getiren Gül, "Üniversitemizin altyapısını güçlendirecek. Sivas'ı tercih eden, tercih edecek her öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında kalabileceği yurt kapasitesi oluşmuş oldu. Şu andan itibaren 10 bin kişilik yurdun 5 bin kişilik kısmı Kredi Yurtlar Kurumumuza teslim edildi. Kalan 5 bin kişiliği de ayın sonuna kadar teslim edilecek. İlk 5 bin kişiliğin donanım malzemeleri geldi, temizlik çalışmaları Kredi Yurtlar Kurumu tarafından devam ettiriliyor. İlk 5 bin kişi için 258 kişinin işe alımı başladı, mülakatları yapıldı. Dolayısıyla da hiçbir eksiğimiz kalmadı." açıklaması yaptı.

Vali Gül, yurt alanına giden yolda çalışma başlatıldığını da belirterek, şu açıklamaları yaptı;

"40 metre genişliğindeki yolumuz adeta bir bulvar gibi, onun çalışmaları başladı. Geniş kaldırımları olacak, çift gidiş, çift geliş, güzel bir yolumuz olacak ve peyzajı yapılacak. İnşallah bu ay içerisinde bütün öğrencilerimizi almak istiyoruz. Öğrencilerimizin üniversiteye ulaşımıyla ilgili de kooperatifle görüşmeler devam ediyor. Belediye yeni bir fiyat tarifesi uygulayacak, sembolik fiyatlarla bu öğrencilerin üniversiteye gidip gelebileceği ring oluşturmak istiyoruz. Sembolik fiyatlar olmasının sebebi de bu gençler Sivaslılara, bizlere emanet, dolayısıyla da bizim bakış açımız buradaki gençlerin olabildiğince parasını almak, bunları ticari bir meta olarak görmek değil. Her gencimizi, kendi kardeşimiz, kendi evladımız, kendi yavrumuz gibi görüyoruz. Bütün Sivas böyle düşünüyor. İnşallah burada kaldıkları sürece memnun olurlar, mutlu olurlar. Sivas, hızlı trenle üniversite öğrencilerinin daha çok gelmek istediği şehir olur. Bu, Türkiye'de 10 ayda yapılan en büyük projelerden biri, inşallah kazasız, belasız bitirip öğrencilerin hizmetine sunacağız."

İkinci üniversitenin de kuruluş sürecinin hızlanacağını belirten Vali Gül, "Sivas iki üniversite, hızlı tren, insan ve tarih potansiyeliyle tercih edilebilir bir il olacak." ifadelerini kullandı.

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