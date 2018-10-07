TÜRKİYE’NİN %49’U GECE YATARKEN KAPISINI KİLİTLEMİYOR

Ev ve kabin kilidinden, otel kartlı kilidine, çelik kasadan çelik kapı ve yangın kapısına, pencere sistemlerinden elektronik güvenlik sistemlerine kadar çok çeşitli güvenlik çözümlerini bir arada sunan Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın tek entegre güvenlik şirketi Kale Endüstri Holding, araştırma şirketi Futurebright işbirliğiyle Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları ismini verdiği bir araştırma yaptı. Ev ve iş yerlerindeki güvenlik alışkanlıkları konusunda ilginç sonuçların çıktığı araştırma, Türkiye’yi temsil eden 8 ilde, ev ve iş yeri kırılımında 3.150 kişiyle yüz yüze görüşülerek hayata geçirildi. Güvenli yaşam alışkanlıkları edinmek konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle yapılan araştırma, şimdiye kadar bu alanda gerçekleştirilmiş en kapsamlı tüketici araştırması olma özelliği taşıyor.

Ev güvenliği denilince akla kapı ve kilit, iş yeri güvenliğinde ise kamera ve alarm geliyor

Türkiye’de ev güvenliği denilince, katılımcıların %36’sı kullanılan çelik kapının %19’u ise kapı kilidinin sağlam olması gerektiğini belirtirken, %17’lik bir kesim de, kamera sistemlerini tercih ettiğini söylüyor. İş yeri güvenliğinde ise akla gelen güvenlik çözümleri %34’lük oran ile kamera sistemi, %30 ile alarm sistemi ve %15 ile kapı kilidinin sağlam olması şeklinde sıralanıyor. İşyerleri, evlere göre daha uzun süredir alarm sistemlerini kullanıyor. Beş yıldan fazla süredir alarm sistemi kullanma oranı evlerde %10 iken iş yerlerinde bu oran %32’ye çıkıyor.

Çelik kapı güvenlik seviyeleri bilinmiyor, silindir sadece istisnai durumlarda değiştiriliyor

Araştırma sonuçları evlerde güvenliğin çelik kapılara ve kilitlere emanet edildiğini gösterse de, kullanıcıların kapılarının ve kilitlerinin güvenlik seviyesi hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığı da dikkat çekiyor. Araştırmaya katılanların %40’ı çelik kapı markalarının güvenlik seviyelerinin farklı olduğunu bilmiyor. Kilit güvenliğinin önemli bir parçası olan, halk dilinde kilit göbeği diye tabir edilen silindirler; araştırmaya göre, sadece taşınma, eve hırsız girmesi ve anahtar kaybetme gibi istisnai durumlarda değiştiriliyor, güvenlik seviyesini artırmak için silindir değiştirme alışkanlığı bulunmuyor.

Ev ve iş yerlerine hırsız girmesinden korkuluyor ancak temel güvenlik önlemleri alınmıyor

Türkiye’nin ev ve iş yeri güvenliği konusunda en büyük kaygısı hırsız girmesi olarak gözüküyor. Evlerin %75’i, işyerlerinin %81’i en çok hırsız girmesinden endişe ediyor. Üstelik hırsız girme kaygısı, apartman dairesi, site içi, müstakil ev fark etmeden her hane tipinde eşit oranda görülüyor. Araştırmaya katılanların %56’sının yakın çevresinde hırsızlık olayı yaşanmış olması bu kaygıyı destekliyor. Hırsız girme kaygısı olanların yarısı ise (%50) aslında hırsızla karşılaşmaktan kaygı duyduklarını ifade ediyor. Hırsızla karşılaşma kaygısı kadınlarda %56 ile daha yüksek bir orana çıkıyor. Hırsızla karşılaşmanın aile bireyleri üzerinde ciddi psikolojik etkileri olan büyük bir kaygı olduğunu ortaya koyan araştırma; mahreme erişilmesinin, evdeki eşyalara yabancı bir elin değmesinin de başlı başına kaygı unsuru olduğunu ortaya koyuyor. Hırsız girme kaygısı bazı kültürel alışkanlıklarımızı da etkiliyor, araştırmaya katılanların %75’i komşusuna anahtarını emanet etmediğini belirtiyor. Tüm bu kaygılara rağmen, araştırma sonuçları bazı temel önlemlerin alınmadığını da gösteriyor. Katılımcıların %38’i evden çıkarken, %49’u ise gece yatarken kapıyı kilitlemediklerini belirtiyor.

Türkiye’nin %45’i anahtarı kapıda unutmaktan ve kazara evini, iş yerini zarara uğratmaktan korkuyor

Güvenlik konusunda diğer büyük kaygı nedenlerinin başında %64 ile yangın, %49 ile fişte/ocakta bir şey unutmak ve %45 ile anahtarı kapıda unutmak geliyor.

Aziz Emre Günel: “Ev ve iş yerlerinde güvende hissetmek için insanlar entegre çözümler bekliyor”

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %61’inin kendilerini güvende hissetmek için birden fazla güvenlik ürününe ihtiyaç duyduğunu belirten Kale Kilit Satış ve Pazarlama Direktörü Aziz Emre Günel, şunları söyledi: “Bu da bize güvenliğin entegre bir kavram olduğunu gösteriyor. Kale Endüstri Holding, Türkiye ve yakın coğrafyanın entegre güvenlik çözümleri sunan tek şirketi. Kilit ve silindir ile başlayarak ürün gamımızı çelik kapı, yangın kapısı, çelik kasa, alarm, kamera ve pencere sistemleri ile geliştirmemizin sebebi bu. Bu anlamda, bizim sektörün lideri olarak en önemli katkımız bu entegrasyonu sağlamak. Bu sistemler birbiriyle uyumlu ve bağlantılı çalıştığında güvenlik çok daha kuvvetli bir şekilde sağlanmış oluyor.” şeklinde konuştu.

“Kötü niyetli girişimlere karşı önlem alma farkındalığını yaratmak istiyoruz”

Kale Endüstri Holding olarak tüm ürün ve hizmetlerini hırsızı kapıda durdurmak için tasarladıklarını vurgulayan Günel, “Çelik kapımız, kilit ve silindirlerimiz, alarm ve kamera sistemlerimizin amacı kötü niyetli kişileri, hane halkı ile bir karşılaşma olmadan kapıda caydırmak. Bu araştırma vesilesiyle herkese önlem almayı hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle kapıyı kilitlemek gibi temel önlemlerimizi alalım çünkü her zaman vurguladığımız gibi; kilitlenmeyen kapı, kapalı değildir. Diğer yandan hırsızların en sık kullandığı yöntemlere karşı geliştirdiğimiz yeni teknoloji silindirler, yüksek güvenlik seviyesinde çelik kapılar, alarm ve kamera gibi ürün ve hizmetlerimizi tercih ederek sevdikleriniz ve işyerleriniz için çok daha güvenli alanlar yaratmak mümkün.” dedi.

“Çelik kapının kalite seviyesi, kilidin ve silindirin ise güvenlik seviyesi kapı güvenliğini etkiliyor”

Kapıların güvenliğini sağlamak için üç temel unsura dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Günel, şöyle devam etti: “Çelik kapının, kilidin ve silindirin güvenlik seviyesi kapının güvenliğini etkiliyor. Silindirin ve kapının güvenlik seviyesinin yüksek olması, kötü niyetli girişimlerde en sık kullanılan iki yöntem olan silindiri kırmak ve kapıyı gerdirerek açmak gibi girişimleri önlemek açısından son derece önemli. Oysa araştırma sonuçları kapı güvenliğinin en belirleyici unsurlarından olan silindiri sadece taşınma, eve hırsız girmesi ve anahtar kaybetme gibi istisnai durumlarda değiştirdiğimizi gösteriyor. Kötü niyetli girişim yöntemleri değişiyor, biz de silindirlerimizi sürekli yeni teknoloji ile geliştiriyoruz. Nasıl ki cep telefonlarımızı yeni teknoloji ile sık sık güncelliyoruz; güvenliğimizin en önemli araçları olan kilit, silindir ve çelik kapılarımızı da güvenlik seviyesi daha yüksek yeni teknoloji ürünlerle güncellememiz gerekiyor. Üstelik kapılarımızın kilit ve silindirlerini değiştirmemiz son derece kolay. Diğer yandan; yangın, fişte veya ocakta bir şey unutmak gibi kaygılara karşı alınabilecek önlemler konusunda da farkındalık yaratmak istiyoruz. Türkiye’de alarm aboneliği sistemleri daha çok hırsızlar için caydırıcı olma özelliği ile biliniyor. Aslında duman, su veya gaza duyarlı dedektör alarm sistemi sahiplerini anında uyararak, duygusal ve maddi hasarı önlemeye yardımcı oluyor.”