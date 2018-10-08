türkiye den kritik çelik ithalatı kararı

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) çelik sektörünü ithalattaki artıştan korumak için 17 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ithalat kotası uygulayacağını bildirdi. Kotayı aşan çelik ithalatına % 25 ek gümrük vergisi uygulanacak...

DÜNYA BASININDA ABD YAPTIRIMLARI KARŞISINDA TÜRKİYE YORUMU

Dünya basını ABD ile Türkiye arasına yaşanan yaptırım krizi ile ilgili ilgnç yorumlarda bulunuyor. Reuters isimli medya kuruluşu, Türkiye'nin ABD yaptırımlarına anında aksiyon alarak yaptırımları neredeyse geçersiz kılıyor yorumunda bulunurken İngiliz basını '' Türkiye'nin ABD'ye karşı mutlaka bir cevabı var'' yorumunda bulundu.

Fransız basın kuruluşları '' ABD ile Türkite arasında yaşanan yaptırım krizinin Türkiye'de ekonomik krize neden olduğunu ancak Başkan Erdoğan'ın ekonomik kriz demek yerine manipülasyon yapılıyor ifadelerini kullanmayı tercih ediyor'' şeklinde yorumlar yapıyor.

Yunan Basını '' ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin boyut değiştirdiğini, krizin sebebi olan Rahip Brunson'un unutulduğunu karşılıklı restlerin amacından saptığını'' belirtti.

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