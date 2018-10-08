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Türkiye'den Kayıp Gazeteci İçin Flaş Hamle!

Ajanslara yansıyan son dakika bilgilerine göre; Türkiye'den kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için arama talebi bulunuldu.

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Türkiye'den Kayıp Gazeteci İçin Flaş Hamle!

Ajanslara yansıyan son dakika bilgilerine göre; Türkiye'den kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için arama talebi bulunuldu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:10
Türkiye'den Kayıp Gazeteci İçin Flaş Hamle!

Ajansların son dakika olarak duyurduğu habere göre; Türkiye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama için izin talebinde bulundu. Talep ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'ye iletilerek en kısa sürede diplomatik yollarla cevap verilmesi istendi.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Gündeme bomba gibi düşen Türk asıllı Gazeteci Cemal Kılıç kimdir sorusu internette en çok cevabı aranan sorgular arasında yer aldı.

Cemal Kaşıkçı 13 Ekim 1958’de Suudi Arabistan’ın Medine kentinde dünyaya geldi. 1985 yılında ABD’deki Indiana State University’den mezun olan Kaşıkçı, sonrasında ülkesine dönerek gazetecilik yapmaya başladı.

1991 – 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yapan Kaşıkçı, bu süreçte Afganistan gibi ülkelerden haberler geçti, 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan’da söyleşiler yaptı.

Daha sonra İngilizce yayın yapan Arab News’in başında dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan geçtiği Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğünde 52 gün görev yapabildi, gazetede ülkedeki dini yapıyı eleştiren yazıların çıkması üzerine görevden alındı.

Bunun üzerine ülkeyi terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD’de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal’ın danışmanlığına getirildi. 2008 yılında tekrardan Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında gazetede yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle bir kere daha görevden alındı.

Kaynaklar; Mynet - Sözcü

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Son Güncelleme: 08.10.2018 14:54
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