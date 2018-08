türkiye den abd ye karşı dtö hamlesi

Türkiye ABD'nin ekonomik yaptırım kararına karşı tkili bir hamle yaparak ABD'yi şikayet etti. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin ABD'nin ek yaptırımlarına karşı bir şikayette bulunduğunu duyurdu.

Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization - WTO), Türkiye’nin, ABD tarafından alüminyum ve çelik ticaretine koyduğu ek vergilerle ilgili şikayette bulunduğunu açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü’nün resmi interne hesabından yapılan (Turkey initiates WTO dispute complaint against additional US duties on steel, aluminium) başlıklı açıklamada, “Türkiye, alınan önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü’nün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın bazı hükümleri ile çatıştığını iddia etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Papaz Andrew Brunson krizi sebebi ile Türkiye’ye aliminyum ve çelik ithalatında uyguladığı vergileri arttırdığını duyurmuştu. ABD Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

