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Türkiye'de Okur Yazar Sayısı Kaç?

Milli eğitim Bakanlığı Strateji Gelişme Başkanlığı tarafından İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi yanıtlanınca Türkiye'deki okur yazar kişi sayısı ortaya çıktı.

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Türkiye'de Okur Yazar Sayısı Kaç?

Milli eğitim Bakanlığı Strateji Gelişme Başkanlığı tarafından İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi yanıtlanınca Türkiye'deki okur yazar kişi sayısı ortaya çıktı.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:01
Türkiye'de Okur Yazar Sayısı Kaç?

Milli eğitim Bakanlığı Strateji Gelişme Başkanlığı tarafından İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi yanıtlanınca Türkiye'deki okur yazar kişi sayısı ortaya çıktı.

Tanrıkulu tarafından hazırlanan soru önergesinde 'Türkiye'de illere göre okur yazar sayısı kaçtır, bahse konu kişilerin eğitim durumu nedir'' ifadelerine yer verildi.

Soru önergesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu ancak Fuat Oktay cevaplanması için soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığı'na transfer etti.

TÜRKİYE'DEKİ OKUR YAZAR SAYISI KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından cevaplanan soru önergesinde Türkiye İstatistiki Kurumu'nun tamamen tahminlere dayanan verilerini baz alarak; ''Bakanlığımızca Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan verilere göre; 2017 yılı Türkiye'de okur-yazarlık durumuna göre toplam nüfus (6 yaş ve üzeri) 69.278.753'tür.'' cevabını verdi.

MEB tarafından verilen cevap yazısında Türkiye Geneli olarak cevap verildiği, soru önergesinde yer alan illere gör okur yazar sayısı ibaresinin dikkate alınmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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Son Güncelleme: 25.10.2018 15:14
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