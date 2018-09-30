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Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Emniyet'te İzinler İptal!

Yunanistan üzerinde gelen fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli'de hafif yağmur yağışının etkili olduğu görülüyor. Tekirdağ'da ise Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri iptal edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde de personel izinleri ikinci bir emre kadar kaldırıldı.

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Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Emniyet'te İzinler İptal!

Yunanistan üzerinde gelen fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli'de hafif yağmur yağışının etkili olduğu görülüyor. Tekirdağ'da ise Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri iptal edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde de personel izinleri ikinci bir emre kadar kaldırıldı.

30 Eylül 2018 Pazar 18:01
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Emniyet'te İzinler İptal!

Ege Denizi üzerinden ülkemize doğru gelmesi beklenen fırtınanın etkili olacağı tahmin edilen Tekirdağ’da belediye, emniyet, AFAD, UMKE ekiplerinin katılımıyla kriz masası oluşturuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 11 ilçede 20 noktaya konuşlandırılan ilk etapta 300 personelle, olası fırtına ve şiddetli yağışa bağlı olumsuzluklarda nasıl hareket edeceği konusunda bilgilendirilerek göreve hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kriz masasına gelerek İtfaiye Daire başkanı Emin Pehlivan’dan bilgi aldı, kendisinin yapabileceği birşey olup olmadığını sordu. Albayrak, “Pazar günü saat 12:00 itibari ile ilimizde yaşanan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Bizler en kötü gelişmelere karşı tedbirlerimizi aldık ve müdahaleye hazırız. Umarım hava şartları bahsedildiği kadar etkili olmaz. Aldığımız son bilgilere göre yağış ve kasırganın bölgemizde çok etkili olmayacağı belirtiliyor. Ama biz yine de her türlü tedbirimizi aldık. 24 saat esasına göre ekip ve araçlarımızı hazır teyakkuzda bekletiyoruz. Gün sonunda yine bir durum değerlendirmesi yaparak çalışmalarıma devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’da olası fırtına ve olumsuz hava şartlarına karşı Tekirdağ Deniz İşletmeleri Limanı ve Barbaros Limanı’ndan, Avşa, Karabiga, Marmara Adaları ve Erdek’e yapılan feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Tekirdağ’da yaklaşık 50 balıkçı teknesi ise limanlara demirledi ve ekstra olarak düğümlerle sabit hale getirildi.

EMNİYETTE İZİNLER KALDIRILDI

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 11 ilçe emniyet müdürlüğü ve il merkezindeki personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtti. Mustafa Aydın, “Trafik şube, çevik kuvvet şube ve diğer şube ekiplerimizi 24 saat hazır tutuyoruz. Kriz merkezi ile koordinasyon halinde bölgemizde yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı ben ve yaklaşık 700 personelim hazırız” şeklinde konuştu.

TEKK

EDİRNE VE KIRKLARELİ’NDE YAĞMUR

Fırtınanın etkisi altına girmesi beklenen Edirne ve Kırklareli’de ise gün boyu aralıklarla hafif yağmur yağışın etkili olduğu görüldü. Edirne Belediyesi’nden dün yapılan fırtına uyarısından sonra şehirde esnaf ve vatandaşlar önlemlerini alırken, araçlar da güvenli bölgeler ile kapalı otoparklara çekildi.

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 30.09.2018 20:27
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türkiye kırbaç fırtınası alarmı emniyet te izinler iptal
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