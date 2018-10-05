Türkiye'de bir ilk tamamen yerli: Tarih Verdiler

Dünyanın önde gelen üreticileri arasında bulunan Volkan İtfaiye, ilk yerli elektrikli itfaiye aracını görücüye çıkarmaya ve tanıtımını yapmaya hazırlanıyor.

İlkokul mezunu olan İsa Tecim, 1972 yılında vatani görevini yaptığı esnada Kastamonu’da bir ev yangınına tanıklık etti. Engelli bir kadınla torununun can verdiği yangında bölgede itfaiye bulunmaması sebebiyle yaşananlardan etkilenen İsa Tecim, itfaiye aracı üretmeye karar verdi.

Askerlik dönüşü bu işe yönelen Tecim, Volkan İtfaiye Sanayi adıyla 1974 yılında kurduğu şirkette önce küçük çaplı araçların üretimini yaptı. Daha sonra zamanla büyükşehir belediyelerinin taleplerini karşılar hale geldi.

Firma, geçen sürede uçak yangınlarına müdahale etmek üzere sınıfının en üstün kapasiteli itfaiye araçlarını geliştirdi ve üretmeyi başardı.

Havaalanları, büyük sanayi tesisleri ve rafinerilerdeki yangınlar için de özel tasarımlar yapan şirket, iç pazar liderliğinin ardından ilk ihracatını 2002’de Dubai ve Pakistan’a yaptı.

Halen 40 ülkeye itfaiye aracı ihraç eden, üretim çeşitliliği ve kapasitesiyle sektöründe dünyanın en büyük 4 üreticisi arasında gösterilen Volkan İtfaiye, 2,5 milyon avroluk devlet desteğiyle 60 metrelik kurtarma ve söndürme merdiveni geliştirdi.

Son olarak havaalanları için yerli şasiyle 8×8 çift motorlu itfaiye aracı geliştiren şirket, Türkiye’nin yanı sıra Endonezya ve Arnavutluk’daki havaalanlarına satış yaptı. Firma, Hindistan, Malezya, Fas ve Tayland’daki havaalanları için ise satış görüşmelerine başladı.

Şirketin İzmir’in Torbalı ilçesindeki fabrikasında bir yandan İstanbul Yeni Havaalanı için uçak söndürme araçları yetiştirilmeye çalışılırken diğer yandan tamamen yerli elektrikli itfaiye aracıyla ilgili Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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