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Türkiye’de bir ilk… Az önce gerçekleşti

Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarla üretilen ilk özgün helikopteri olacak olan T625 Genel Maksat Helikopter ilk uçuş denemesini gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin, ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun" mesajı ile helikopterin uçuş görüntülerini yayınladı.

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Türkiye’de bir ilk… Az önce gerçekleşti

Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarla üretilen ilk özgün helikopteri olacak olan T625 Genel Maksat Helikopter ilk uçuş denemesini gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin, ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun" mesajı ile helikopterin uçuş görüntülerini yayınladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:57
Türkiye’de bir ilk… Az önce gerçekleşti

Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarla üretilen ilk özgün helikopteri olacak olan T625 Genel Maksat Helikopter ilk uçuş denemesini gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ilk helikopterimizin, ilk uçuşu vatana millete hayırlı olsun. Tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ve tebrikler. Rabbimize hamdolsun" mesajı ile helikopterin uçuş görüntülerini yayınladı.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda bile etkin bir şekilde uçuş gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanan T625 Genel Maksat Helikopterinin seri üretimine 2021 yılında başlanması planlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli olarak tasarlandı.

Helikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile birlikte sürdürülüyor

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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