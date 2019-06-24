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Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesi ''akıllı'' çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesi hakim karşısına çıktı.

Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesi ''akıllı'' çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesi hakim karşısına çıktı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:36
Türkiye'yi dehşete düşüren Palu ailesi ''akıllı'' çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce, Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmada savunma yapan Hava Palu, "Bütün eylemleri Tuncer yaptı. Bizi cinlerle korkutarak, aklımızı aldı. Mağduruz" dedi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndan istenen akıl sağlığı raporuna göre, ailenin akli dengesi yerinde...

Körfez'de, 11 yıl önce, Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada Hava ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael gözaltına alındı. Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından iddianame hazırlandı. İddianame, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'AKIL SAĞLIKLARI YERİNDE' RAPORU
Cezaevinde tutuklu bulunan Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve eşi Tuncer Ustael'in yargılanmalarına ikinci duruşmada devam edildi. İlk duruşmada, sanık avukatlarının talebi üzerine tutuklu sanıklar için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen akıl sağlığı raporu, mahkemeye ulaştı. Duruşmanın başında rapor okunurken, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Tuncer Ustael'in akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. 

'TUNCER BİZİ KORKUTARAK, AKLIMIZI ALDI'
İkinci duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hava Palu, damadının kendilerini sürekli korkuttuğunu belirterek, "Bütün eylemleri Tuncer yapmıştır. Kendisi, bizi cinlerle korkutarak, aklımızı aldı. Hatta Meryem'in gerçek olmadığını, Meryem kılığına girmiş bir cin olduğunu daha sonra Meryem'in geri geleceğini bize söylüyordu. Mağduruz, tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer sanıklar ise söz verilmesine rağmen konuşmak istemediklerini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, Hava Palu'nun savunmasının ardından sonraki duruşmaya baba Harun Palu'nun yeniden zorla getirilmesine, sanıkların dijital materyallerinin iadesine ilişkin talebin hüküm aşamasında tekrar değerlendirilmesine, 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.
Sanıklardan Tuncer Ustael; Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tahnal'ı hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanacak. İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'la suçlanıyor.

Diğer sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan Fatih Palu'nun ise Meryem Tahnal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım' ve 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

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