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Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 10 ülke arasında

HSBC Grubu tarafından hazırlanan ve yabancı çalışanlara en yüksek yaşam kalitesini sunan ülkeleri ortaya koyan ‘Expat Explorer’ anketine göre; Türkiye, yaşamak ve çalışmak için dünya genelinde en iyi 7. ülke seçildi. İsviçre ise birinci sırada yer alıyor.

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 10 ülke arasında

HSBC Grubu tarafından hazırlanan ve yabancı çalışanlara en yüksek yaşam kalitesini sunan ülkeleri ortaya koyan ‘Expat Explorer’ anketine göre; Türkiye, yaşamak ve çalışmak için dünya genelinde en iyi 7. ülke seçildi. İsviçre ise birinci sırada yer alıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 10 ülke arasında

HSBC Grubu’nun 163 ülkeden 18 binin üzerinde yabancı çalışanın görüşünü alarak gerçekleştirdiği ‘Expat Explorer’ anketi, ülkelerin sunduğu olanakları yaşam kalitesi, iş-özel yaşam dengesi, finansal getiri ve aile yaşamı bakımından inceliyor. Bu yıl 12. kez gerçekleştirilen anket, yabancı çalışanlara ilişkin dünyanın en kapsamlı ve uzun soluklu araştırması olma özelliği taşıyor.

Anketin sonuçlarına göre Türkiye; yaşamak ve çalışmak için yabancı çalışanlara dünya genelinde en iyi deneyimi sunan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. İsviçre, Singapur ve Kanada’nın sırasıyla en iyi deneyimi sunan ilk üç ülke olarak yer aldığı ankette Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni geride bırakarak 7. sırada yer aldı.

Sıralama

Ülke

1

İsviçre

2

Singapur

3

Kanada

4

İspanya

5

Yeni Zelanda

6

Avustralya

7

Türkiye

8

Almanya

9

Birleşik Arap Emirlikleri

10

Vietnam

Türkiye’de yaşam kalitesi yüksek

Türkiye’deki yabancı çalışanların %62’si yaşam kalitelerinin kendi ülkelerine göre arttığını belirtiyor. Ülkemizdeki yabancı çalışanların %52’si kariyerine, hobilerine veya ailesine odaklanmaya daha fazla zaman bulduğunu, %55’i daha iyi bir ev veya araba gibi isteklerini karşılayabildiğini, %69’u ise kendisini güvende hissettiğini ve yerel halkın cana yakın olduğunu ifade ediyor.

İş-özel yaşam dengesi Türkiye’de daha iyi

Yabancı çalışanların %60’ı kendi ülkelerine kıyasla Türkiye’de iş-özel yaşam dengesinin daha iyi olduğunu söylüyor. Bununla birlikte; yabancı çalışanların %59’u daha fazla seyahat ettiğini belirtirken, %57’si ise dalış, yabancı dil veya yemek pişirme gibi yeni bir beceri öğrendiğini ifade ediyor.

Türkiye, tarihi ve kültürel miraslarıyla yabancı çalışanları cezbediyor

Türkiye’deki yabancı çalışanların %72’si yaşadıkları şehrin mimari yapı, anıt ve parklar, tarihi ve kültürel doku açısından zengin olduğunu ifade ediyor. Bununla birlikte, %63’ü yaşadıkları şehrin seyahat için merkezi konumda olduğunu, %59’u ise şehirde canlı bir kültürel hayat olduğunu söylüyor. %58’i ise güzel restoranlar ve kaliteli yemeğin olduğunu belirtiyor.

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, Türkiye’nin dünya genelinde çalışmak ve yaşamak için en iyi 10 ülke arasında yer almasına ilişkin şu değerlendirme bulundu: “Yurt dışında çalışma kararı alan çalışanların ülke tercihlerinde pek çok farklı faktör önem taşıyor. HSBC Expat Explorer anketi, hem kariyerinde yükselmek isteyen hem de yüksek bir yaşam kalitesi arayışında olan yabancı çalışanlar için Türkiye’nin iyi bir tercih olduğunu ortaya koyuyor.”

Başka bir ülkede çalışma kararının bireylerin, kariyer gelişiminden yaşam kalitesine, kişisel finans yönetiminden aile hayatına kadar birçok alana etki ettiğini belirten Yenel, “HSBC Türkiye olarak; birikim yönetimi uzmanlığımız, uluslararası ağımız, bilgi birikimimiz ve sunduğumuz ürün ve çözümlerle bireylerin ve ailelerinin değişen yaşam koşullarında ihtiyaç, beklenti ve önceliklerini en iyi karşılayacak şekilde hizmet vermeye ve onları hayatlarının her anında desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Raporun tamamı için: www.expatexplorer.hsbc.com/global-report/

Türkiye ülke rehberi için: www.expatexplorer.hsbc.com/country-guides/turkey

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