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Türkiye Semalarında 13 Bin KM Menzilli Füze

Bugün ilk başta Sabiha Gökçen Havalimanında görüntülenen, daha sonra Türkiye'nin birçok İlinde görülen o görüntünün neden kaynaklandığı belli oldu.

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Türkiye Semalarında 13 Bin KM Menzilli Füze

Bugün ilk başta Sabiha Gökçen Havalimanında görüntülenen, daha sonra Türkiye'nin birçok İlinde görülen o görüntünün neden kaynaklandığı belli oldu.

26 Aralık 2017 Salı 21:01
Türkiye Semalarında 13 Bin KM Menzilli Füze

Bugün sabah saatlerinde İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi şeklindeki görüntünün kaynağı belli oldu.

Edinilen son bilgilere göre Hazar Denizi'nin kuzey batısında bulunan Kapustin Test Merkezinden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşunun geniş bir coğrafyadan gözlemlendiği belirtildi. Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan'da bulunan test merkezine düştü. Füzenin uçuşu sırasında Türkiye'de İstanbul'dan Hatay'a, Samsun'dan Şırnak'a kadar geniş bir alanda gözle görülebildi.

13 Bin KM Menzilli

Atılan RS-12M tipi füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, "Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze. Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor dedi."

Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan'dan da gözlemlenmişti.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
GüzeBalistik FüzeUfo
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