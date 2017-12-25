Türkiye Sallanıyor: İzmir'in Ardından Şanlıurfa'da da Deprem

Son dakika haberi Şanlıurfa'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Şanlıurfa'da deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde saat 20:40'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bellirtildi.

Bozova'da meydana gelen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

İzmir'de Art Arda Depremler

Bugün sabah saatlerinde İzmir Körfezi merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 16.8 km derinliğinde meydana gelen deprem İzmir’in kıyı kesimlerinde hissedilirken bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.

Bu depremin ardından saatler 08.30’u gösterdiğinde de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Edinilen son bilgilere göre yerin 19.6 km derinliğinde meydana gelen deprem yine bölgede kısa süreli hissedildi ve paniğe neden oldu. Bu iki depremin ardından 08.41 ve 08.44 ile 10.09’da küçük çaplı depremler yaşandı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara