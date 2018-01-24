Türkiye Rusya ve ABD ile İşbirliğine Hazır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin 'Rusya Türkiye ile Aramızı Bozuyor' açıklamalarına değinen Bekir Bozdağ, Türkiye'nin bölgedeki huzur ve barış sürecinin başlatılması için her iki devletle de işbirliğine gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Afrin bölgesinde DAEŞ unsurları olduğuna dair somut veriler olduğunu söyleyen Bekir Bozdağ, DAEŞ'in hem Türkiye'ye sızarak eylem yapma hem de Akdeniz üzerinden Avrupaya geçerek burada terör eylemleri gerçekleştirme ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "DEAŞ'lıların hem Türkiye'ye sızıp eylem yapmak hem de Akdeniz/Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek için teşebbüste bulunduklarına dair ciddi bilgiler mevcut; buralarda terörist eylem yapma ihtimalleri var" dedi.

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