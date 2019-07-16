Türkiye PKK’nın Tunceli'de katlettiği çocuklara ağlıyor

Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Ayaz'ın cansız bedeni ile yaralanan kız kardeşi Nupelda'yı askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik kız da doktorların çabasına kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga konuldu. Olayı haber alıp, hastaneye gelen çocukların yakınları ise gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.

TUNCELİ, ÇOCUKLARINA AĞLIYOR

Tunceli, PKK'nın katlettiği çocuklarına ağlıyor...

Başta Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu olmak üzere, birçok siyasetçi de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda PKK tarafından öldürülen çocuklar için bir mesaj yayımladı.



Maçoğlu, kişisel Twitter hesabından, "Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalında meydana gelen patlamada 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu adlı çocuklarımız yaşamını yitirmiştir. Ailesi başta olmak üzere tüm Dersim halkının başı sağolsun..." diye yazdı.

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün de, "Dersim (Tunceli) Ovacık Bilgeç Köyü'nde çocuklar bir cisim bulmuş.. Oynamaya başlamış. Cisim patlamış, 1 çocuk ölmüş. Başka çocuklar yaralı. Savaş korkunç.. Ve mayınlar asker, sivil, büyük küçük ayırdetmez.. Lanet olsun savaşa, teröre, çatışmaya.. Ve mayınları temizlemeyenlere" diye belirtti.