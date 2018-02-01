Türkiye Nüfusu Açıklandı-İşte İl İl Nüfus Dağılımı ve Artış Miktarı

Türkiye'nin 2017 yılı nüfusu bugün açıklandı.
Türkiye'nin toplam nüfusunun açıklanmasının ardından vatandaşlar, yaşadıkları İller'de nüfusun ne kadar olduğunu ve ne kadarlık bir artış gösterdiğini araştırmaya başladı.
İşte 2017 yılı İller'in nüfus dağımı ve önceki yıla göre artışlar.
|İller
|2016 yılı
|2017 yılı
|Toplam-Total
|79.814.871
|80.810.525
|Adana
|2.201.670
|2.216.475
|Adıyaman
|610.484
|615.076
|Afyonkarahisar
|714.523
|715.693
|Ağrı
|542.255
|536.285
|Amasya
|326.351
|329.888
|Ankara
|5.346.518
|5.445.026
|Antalya
|2.328.555
|2.364.396
|Artvin
|168.068
|166.143
|Aydın
|1.068.260
|1.080.839
|Balıkesir
|1.196.176
|1.204.824
|Bilecik
|218.297
|221.693
|Bingöl
|269.560
|273.354
|Bitlis
|341.225
|341.474
|Bolu
|299.896
|303.184
|Burdur
|261.401
|264.779
|Bursa
|2.901.396
|2.936.803
|Çanakkale
|519.793
|530.417
|Çankırı
|183.880
|186.074
|Çorum
|527.863
|528.422
|Denizli
|1.005.687
|1.018.735
|Diyarbakır
|1.673.119
|1.699.901
|Edirne
|401.701
|406.855
|Elazığ
|578.789
|583.671
|Erzincan
|226.032
|231.511
|Erzurum
|762.021
|760.476
|Eskişehir
|844.842
|860.620
|Gaziantep
|1.974.244
|2.005.515
|Giresun
|444.467
|437.393
|Gümüşhane
|172.034
|170.173
|Hakkari
|267.813
|275.761
|Hatay
|1.555.165
|1.575.226
|Isparta
|427.324
|433.830
|Mersin
|1.773.852
|1.793.931
|İstanbul
|14.804.116
|15.029.231
|İzmir
|4.223.545
|4.279.677
|Kars
|289.786
|287.654
|Kastamonu
|376.945
|372.373
|Kayseri
|1.358.980
|1.376.722
|Kırklareli
|351.684
|356.050
|Kırşehir
|229.975
|234.529
|Kocaeli
|1.830.772
|1.883.270
|Konya
|2.161.303
|2.180.149
|Kütahya
|573.642
|572.256
|Malatya
|781.305
|786.676
|Manisa
|1.396.945
|1.413.041
|Kahramanmaraş
|1.112.634
|1.127.623
|Mardin
|796.237
|809.719
|Muğla
|923.773
|938.751
|Muş
|406.501
|404.544
|Nevşehir
|290.895
|292.365
|Niğde
|351.468
|352.727
|Ordu
|750.588
|742.341
|Rize
|331.048
|331.041
|Sakarya
|976.948
|990.214
|Samsun
|1.295.927
|1.312.990
|Siirt
|322.664
|324.394
|Sinop
|205.478
|207.427
|Sivas
|621.224
|621.301
|Tekirdağ
|972.875
|1.005.463
|Tokat
|602.662
|602.086
|Trabzon
|779.379
|786.326
|Tunceli
|82.193
|82.498
|Şanlıurfa
|1.940.627
|1.985.753
|Uşak
|358.736
|364.971
|Van
|1.100.190
|1.106.891
|Yozgat
|421.041
|418.650
|Zonguldak
|597.524
|596.892
|Aksaray
|396.673
|402.404
|Bayburt
|90.154
|80.417
|Karaman
|245.610
|246.672
|Kırıkkale
|277.984
|278.749
|Batman
|576.899
|585.252
|Şırnak
|483.788
|503.236
|Bartın
|192.389
|193.577
|Ardahan
|98.335
|97.096
|Iğdır
|192.785
|194.775
|Yalova
|241.665
|251.203
|Karabük
|242.347
|244.453
|Kilis
|130.825
|136.319
|Osmaniye
|522.175
|527.724
|Düzce
|370.371
|377.610
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Artış Yüzdesi
Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,5 iken, 2017 yılında binde 12,4 oldu.
Kpsscafe.com.tr | Ankara