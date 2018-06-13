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Türkiye'nin En Uzun Tüneli Olacak-Bugün Açılacak

Türkiye'nin en uzun tüneli olacak Ovit Tüneli'nin açılışı bugün gerçekleşecek. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek.

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Türkiye'nin En Uzun Tüneli Olacak-Bugün Açılacak

Türkiye'nin en uzun tüneli olacak Ovit Tüneli'nin açılışı bugün gerçekleşecek. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:39
Türkiye'nin En Uzun Tüneli Olacak-Bugün Açılacak

Türkiye'nin en uzun tüneli açılıyor.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer aldı.

Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesinin başlaması ile birlikte hayata geçirildi. O dönem kazma ve küreklerle yol yapımına başlanan bölgeye, Rize'den de vatandaşlar gruplar halinde katılrak çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde tekrar masaya gelen bu projenin temeli 13 Mayıs 2012'de atıldı.

YIL BOYU KESİNTİSİZ ULAŞIM

Çift tüplü olan ve yapımı 2 bin 123 günde tamamlanan Ovit Tüneli 412 milyon 366 bin liraya mal oldu. Ovit Tüneli ile Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 km kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

14.3 KİLOMETRELİK TÜP

Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun tüneli olacak. Çin'de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2'nci uzun çift tüplü tüneli olan bu geçit, dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Türkiye'nin en büyük tüneli olacak Ovit Tüneli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek törenle ulaşıma açılacak. Trabzon ve Rize mitingleri için bölgeye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize programı sırasında Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirecek.

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