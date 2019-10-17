Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94359
ALTIN
281.552
DOLAR
5.8889
STERLIN
7.6082
EURO
6.5502

Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı Harekâtı

CNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.

Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı Harekâtı

CNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:51
Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı Harekâtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı gün Ankara'ya yolladığı mektuba ilk tepki geldi.

CNN Türk'ten Sena Alkan'a konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Teklif reddedilerek mektup çöpe atılmıştır. Mektubun yanıtı Barış Pınarı Harekâtı'dır" dedi.

Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki operasyonunu durdurmasını isteyen ABD, yıllardır terör örgütü YPG'yi destekliyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Ankara'da harekatla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

 (Milliyet)

Anahtar Kelimeler:
türkiye mektup çöpe atıldı yanıtı barış pınarı harekâtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir! e- Kitap Uygulaması İndirdi! binlerce Lira Dolandırıldı!
Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir! e- Kitap Uygulaması İndirdi! binlerce Lira Dolandırıldı!
Lezzet tutkunları için gurme rotaları
Lezzet tutkunları için gurme rotaları
MSB Açıkladı! İşte Etkisi Hale Getirilen Terörist Sayısı!
MSB Açıkladı! İşte Etkisi Hale Getirilen Terörist Sayısı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim