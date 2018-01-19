Türkiye Konut Satışında Avrupa Birincisi Oldu

NEF İcra Kurulu Başkanı Erdem Timur, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2017'de konut satışında avrupa ülkelerini geride bırakarak zirveye oturduğunu söyledi.

NTV'ye konuşan Timur, Türkiye'de her yıl 600 bin yeni evlilik yaşandığını bu sebeple konut satışlarındaki artışın da artış göstereceğini söyledi. Erden Timur, "Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Bu sene de Avrupa birincisi olduğumuz bu rakam aslında beklediğimiz bir rekordu. Bunda Türkiye’de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kampanyaların da önemli etkisi oldu. Hatırlayın; Geçtiğimiz sene damga vergisinin sıfırlanması, tapu KDV oranında aşağı yönlü yapılan düzenleme ve tapu harcının düşürülmesi tüketiciler için konut alımında çok büyük bir maliyet avantajı sağladı.

Bu yasal düzenlemelerin katkısı ile 500 bin TL tutarında bir konut alımında toplamda 57 bin 500 TL’ye varan yani yüzde 10’u geçen bir avantaj sağlanmıştı. Sektörümüz, önemli bir kısmı Eylül 2017’ye kadar süren teşvikler sayesinde üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 ile son üç yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. Bu rakamla sanayi büyümesinin önüne geçen inşaat sektörünün yatırımları da yüzde 12 oranında artış gösterdi." dedi.

KAYNAK: NTV.COM.TR