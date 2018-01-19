Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türkiye Konut Satışında Avrupa Birincisi Oldu

NEF İcra Kurulu Başkanı Erdem Timur, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2017'de konut satışında avrupa ülkelerini geride bırakarak zirveye oturduğunu söyledi.

banner396

Türkiye Konut Satışında Avrupa Birincisi Oldu

NEF İcra Kurulu Başkanı Erdem Timur, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2017'de konut satışında avrupa ülkelerini geride bırakarak zirveye oturduğunu söyledi.

19 Ocak 2018 Cuma 15:43
Türkiye Konut Satışında Avrupa Birincisi Oldu

Türkiye Konut Satışında Avrupa Birincisi Oldu

NEF İcra Kurulu Başkanı Erdem Timur, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2017'de konut satışında avrupa ülkelerini geride bırakarak zirveye oturduğunu söyledi.

NTV'ye konuşan Timur,  Türkiye'de her yıl 600 bin yeni evlilik yaşandığını bu sebeple konut satışlarındaki artışın da artış göstereceğini söyledi.  Erden Timur, "Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Bu sene de Avrupa birincisi olduğumuz bu rakam aslında beklediğimiz bir rekordu. Bunda Türkiye’de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kampanyaların da önemli etkisi oldu. Hatırlayın; Geçtiğimiz sene damga vergisinin sıfırlanması, tapu KDV oranında aşağı yönlü yapılan düzenleme ve tapu harcının düşürülmesi tüketiciler için konut alımında çok büyük bir maliyet avantajı sağladı.

Bu yasal düzenlemelerin katkısı ile 500 bin TL tutarında bir konut alımında toplamda 57 bin 500 TL’ye varan yani yüzde 10’u geçen bir avantaj sağlanmıştı. Sektörümüz, önemli bir kısmı Eylül 2017’ye kadar süren teşvikler sayesinde üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 ile son üç yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. Bu rakamla sanayi büyümesinin önüne geçen inşaat sektörünün yatırımları da yüzde 12 oranında artış gösterdi." dedi.

KAYNAK: NTV.COM.TR

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTürkiye Konut Satışında Avrupa Birincisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adnan Oktar'a Uzaklaştırma Kararı! İddialar Dehşete Düşürdü
Adnan Oktar'a Uzaklaştırma Kararı! İddialar Dehşete Düşürdü
SPK 27 Site için Harekete Geçti! Hepsi Kapattırılacak
SPK 27 Site için Harekete Geçti! Hepsi Kapattırılacak
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesindeki Skandal ile İlgili Başsavcılıktan Flaş Açıklama
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesindeki Skandal ile İlgili Başsavcılıktan Flaş Açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim