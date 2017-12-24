Türkiye Kamu-Senden KHK Açıklaması "Denizi Geçip Derede Boğulmayalım"

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Kamuda 4 C statüsündeki personelin 4 B statüsüne geçirilmesini öngören düzenlemeyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Türkiye Kamu-Sen resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan yazıda, "4-C’li çalışanlarımıza hayırlı olsun.Ünvanlar konusunda beklentiler de karşılanmalıdır.Ayrıca emeklilikleri dolanların isteğe bağlı 65 yaşına kadar çalışması sağlanmalıydı, bu yönüyle düzenleme yanlış olmuştur.Hem erken emekliliğe karşı olup hem zorla emekli etmek ne demektir? 4-C’li personel için yeni pozisyonlar ihdas edilmesi ifadesini, ünvanlarına göre pozisyon ihdas etmek olarak anlamak istiyoruz.Denizi geçip, derede boğulmayalım.Hayırlı bir iş yapılmıştır, o halde büyük olmayan talepleri görmezden gelmeden gerekli düzenlemeleri yapmak şarttır" dedi.

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