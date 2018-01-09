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Türkiye Kamu-Sen'den BBP'ye Geçmiş Olsun Ziyareti

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçtiğimiz gün meydana gelen yangınla ilgili geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Türkiye Kamu-Sen'den BBP'ye Geçmiş Olsun Ziyareti

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçtiğimiz gün meydana gelen yangınla ilgili geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

09 Ocak 2018 Salı 22:58
Türkiye Kamu-Sen'den BBP'ye Geçmiş Olsun Ziyareti

Türkiye Kamu-Sen'den BBP'ye Geçmiş Olsun Ziyareti

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Kamu-Sen Başkanlar Kurulu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçtiğimiz gün meydana gelen yangınla ilgili geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Destici ile konuşan Koncuk ve Kamu Sen Başkanlar Kurulu, yangın çıkan makam odasında incelemelerde bulundu. Yangından dolayı Destici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Koncuk, "Klima patlaması bu kadar yapar mı, düşünememiştim. Tabii kul yapısıdır. Olan, Allah'ın takdiridir. Allah, sizleri her türlü beladan korusun. Kamu-Sen olarak her zaman sizlerin yanınızdayız" ifadelerini kullandı. Destici, Türkiye Kamu-Sen'e geçmiş olsun dilekleriyle ilgili teşekkürlerini sundu.

BBP Genel Başkanı yangınla ilgili incelemelerin sürdüğünü bu yüzden tadilat yapılmadığını hatırlatarak, "Savcılık tarafından bilirkişi tayin edildi ve klima götürüldü. Bilirkişi de incelemesini yaptı. Araştırmalar bitmeden tadilata başlamamamız söylendi. Bize, savcılık ve emniyet 'Çalışmalarımız bitti. Tadilata başlayabilirsiniz' diyene dek başlamıyoruz. Gelecek sonuçları bekliyoruz. Hassasiyetimiz, hem kamuoyunun hem de bizlerin şüphelerinin giderilmesidir. Olayın tüm çıplaklığıyla en kısa sürede ortaya konmasını ümit ediyoruz. Kamuoyunun somut bulgu ve belge olmadan birtakım hadiselerin paylaşılmasını da doğru bulmuyoruz. İnşallah olay bir kazadır. Her kurumun başına gelebilir. Rabbim bizleri esirgemiştir. Camiamıza bir kere daha 'geçmiş olsun' diyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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