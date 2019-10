Türkiye genelinde 30 vakıf üniversitesi kapanabilir!

2019-2020 Akademik Yılı’nda 78 vakıf ünivresitesini 24 Ekim’de 1 ay sürecek olan Akademik ve Mali Denetime alacak olan YÖK, 30 vakıf üniversitesinin kapanma riskini reddetmedi. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu’na göre; öğrenci gelirinden başka geliri olmayan, AR-GE üretmeyen, bilimden uzaklaşmış-kütüphane bile kurmayarak ticarethaneye dönüşmüş 30 vakıf üniversisi mali olarak çok ciddi sıkıntı yaşıyor.

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre her an batma riski taşıyan bu üniversiteler yakın takibe alındı. Üstelik, Kuruluş Kanunu'na göre her birinin ayrıca bir devlet üniversitesi de zorunlu olarak hamisi olduğu için sıkıntı yükseköğretimdeki 60 üniversiteyi yani her 3 üniversiteden birini ilgilendiriyor. Yüz binlerce öğrenci bir anda okulsuz kalabileceği gibi akademisyenler de ortada kalabilir.

Üniversiteleri yakın takibe alan ve ‘karne' vermeye hazırlanan YÖK, özellikle vakıf üniversitelerine yaptırımları arttıracak. Yükseköğretim sistemine 2 yani düzenleme daha getirmek için çalışma başlattığı öğrenilen YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın tüm gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşma kararında ısrarcı olacağı kaydedildi.

NE KADAR HOCA YETİŞTİRİRLERSE O KADAR ÖĞRENCİ ALABİLECEKLER!

1-Devletten akademisyen transfer ederek, hiç akademisyen yetiştirmeden vakıf üniversitelerini ticarethane gibi işletme dönemi bitiyor. Vakıf üniversitelerinin akademisyen-öğretim üyesi, yetiştirme durumları tek tek incelenecek. Akademisyen yetiştirmeyenin önce öğrenci kontenjanları düşürülecek. Yazılı uyarılara rağmen yine akademisyen yetiştirmeyenlerin öğrenci alımının durdurulabileceği öğrenildi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEKİ HOCALARIN DÜŞÜK MAAŞLARI TAKİBE ALINACAK

2-YÖK Başkanlığı'nca ilk kez yapılan Mali Durum Paylaşımı sonrası 2 hafta sonra başlayacak olan denetimlerde bir başka ilke daha imza atacağı da öğrenildi. Yükseköğretimde, ‘İyileştirme' çabalarının bir parçası olarak tüm mali durumları tek tek paylaşacak olan YÖK'ün, ayrıca denetime gittiği vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin de maaşlarını incelemeye alacağı öğrenildi.

Akademisyenlerin, devlet üniversitelerinden daha düşük ücretlere vakıf üniversitelerinde sömürülmesine de son vermek için çalışma başlatılacağı öğrenildi.