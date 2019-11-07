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Türkiye'den 'Suriye'deki sivil halka' 100 bin ton un hibesi: Maliyetini Hazine karşılayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

Türkiye'den 'Suriye'deki sivil halka' 100 bin ton un hibesi: Maliyetini Hazine karşılayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine un ve bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

07 Kasım 2019 Perşembe 07:46
Türkiye'den 'Suriye'deki sivil halka' 100 bin ton un hibesi: Maliyetini Hazine karşılayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla TMO'nun görevlendirilmesine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı'na teslim edilecek. 

Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ödeneklerinden karşılanacak ürünlerin hesaplanan maliyeti 'görevlendirme bedeli' kapsamında Hazine tarafından karşılanacak. 

Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Söz konusu karar, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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