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Türkiye'den Sonra Katar da Harekete Geçti!

Türkiye'nin ardından Ortadoğu'daki yakın müttefik Katar da Rusya'dan S-400 savunma sistemi almak için harekete geçmiş durumda.  Rusya'nın Tass haber ajansı tarafından paylaşılan habere göre, Katar, Moskova'dan s-400 hava savunma sistemi almak için görüşmeleri başlattı.

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Türkiye'den Sonra Katar da Harekete Geçti!

Türkiye'nin ardından Ortadoğu'daki yakın müttefik Katar da Rusya'dan S-400 savunma sistemi almak için harekete geçmiş durumda.  Rusya'nın Tass haber ajansı tarafından paylaşılan habere göre, Katar, Moskova'dan s-400 hava savunma sistemi almak için görüşmeleri başlattı.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:37
Türkiye'den Sonra Katar da Harekete Geçti!

Türkiye'den Sonra Katar da Harekete Geçti!

Türkiye'nin ardından Ortadoğu'daki yakın müttefik Katar da Rusya'dan S-400 savunma sistemi almak için harekete geçmiş durumda.  Rusya'nın Tass haber ajansı tarafından paylaşılan habere göre, Katar, Moskova'dan s-400 hava savunma sistemi almak için görüşmeleri başlattı. Katar'ın Moskova Büyükelçisi El Attiyah, konuyla ilgili görüşmelerde çok büyük ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Ekim ayı içerisinde iki ülke askeri işbirliği imzalamıştı. Bununla ilgili konuşan Moskova Büyükelçisi, askeri eğitim için de Rusya ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz Haziran ayında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır Katar'ı terörü desteklemekle suçlamış ve ambargo kararı almıştı. Körfez ülkeleri ve Katar arasındaki kriz, hala çözülmüş değil.

İddiaları reddeden Katar, kendi politikalarını Doha'ya dikte etmeye çalışan ülkelerin siyasi bir hamle yaptığını öne sürüyor. Katar'la yakın müttefik konumundaki Türkiye , Rusya ile S-400 imzasını 29 Aralık'ta Ankara'da atmıştı. S-400 sistemlerini satın alan ilk NATO ülkesi olacak olan Türkiye'nin anlaşma kapsamında Rusya'ya 2,5 milyar dolar ödeme yapması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTürkiye KatarKatar Ile Türkiye
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Şevket 2 saat önce

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