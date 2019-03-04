Türkiye'de Kaç Kişiye FETÖ'den İşlem Yapıldı!

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak iddiasıyla hakkında adli işlem yapılanların sayısı 500 bine yükseldi. Bu çerçevede hala 259 bin 999 kişinin soruşturma veya kovuşturmasının devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmalarına dair istatistiklere ulaşıldı.

Adalet Bakanlığı'nın 18 Ocak 2019 tarihli son istatistiğine göre FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında adli işlem yapılanların sayısı 500 bin 650'ye yükseldi. Bunların 379 bin 732'sini erkekler, 103 bin 517'sini ise kadınlar oluşturdu.

FETÖ üyeliği iddiasıyla 2 bin 60 çocuğa da adli işlem yapıldı.

260 BİN KİŞİNİN DOSYASI DERDEST

FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye genelindeki savcılıklarda 142 bin 184 dosya açıldı. Halen soruşturma veya kovuşturması süren kişi sayısı ise 259 bin 99 olarak belirlendi.

Derdest soruşturmalarda 181 bin 455 kişi şüpheliyken, halen süren davalarda ise 78 bin 544 kişi sanık olarak yargılanıyor.

Cezaevinde FETÖ üyeliği iddiasıyla 30 bin 679 kişi bulunuyor. Bunlardan 18 bin 679'u hükümlü veya hüküm özlü. Diğerleri ise tutuklu. FETÖ'den soruşturma veya kovuşturma geçirirken kaçan 22 bin 1 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı ve halen bu kişiler aranıyor.

24 bin 335'i soruşturma, 53 bin 20'si kovuşturma aşamasında olmak üzere 77 bin 355 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanıyor.