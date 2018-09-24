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Türkiye'de bir gazete böyle çıktı

Çanakkale’de günlük yayın hayatına devam eden yerel bir gazete, kağıda gelen çok yüksek zamlar karşısında ilginç bir protestoya imza atarak gündem yarattı.

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Türkiye'de bir gazete böyle çıktı

Çanakkale’de günlük yayın hayatına devam eden yerel bir gazete, kağıda gelen çok yüksek zamlar karşısında ilginç bir protestoya imza atarak gündem yarattı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:06
Türkiye'de bir gazete böyle çıktı

Çanakkale’de uzun yıllardır yayın hayatını devam ettiren Çanakkale Gündem Gazetesi bugün yayınlanan sayısında okurlarının karşısına farklı bir boyutta çıkarak kağıt fiyatlarını protesto etti.

Döviz kurundaki artışın kağıt fiyatlarına olumsuz yansımasıyla birlikte gelen çok yüksek zamlara tepki göstermek amacıyla mini boyutta çıkan gazete kendi ismi gibi gündem yarattı.

“Gazete kağıdına gelen zamları, bunu fırsat bilen aracıların, çıkarcıları, özelleştirip de kağıt üretmeyen, arazilerine beton eken fırsatçıları protesto etmek için bugünkü sayımızı mini gazete olarak çıkardık” ifadelerini kullanan Çanakkale Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Güngör Yıldız, "Kurtuluş savaşının en önemli itici gücü olan yerel basın kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Bizim gibi ülkeler de bir gazetenin fiyatı bir ekmeğin fiyatını geçmemeli ki insan hem karnını hem de zihnini doyurabilsin’’ şeklinde konuşarak sitemini dile getirdi.

Kaynaklar; Çanakkale Gündem Gazetesi

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Ba 1 saat önce

Biz kagittami üretmiyoruz her seyi disardanmi ital ediyoruz

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