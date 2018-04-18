Türkiye Cumhuriyeti'nin Son Başbakanı Yıldırım 'Ülkemin Geleceği Daha Önemli'

Başbakan Binali Yıldırım : Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Meclis grup toplantısında MHP Genel Başkanı Bahçeli, erken seçim yapılması gerektiği yönünde bir beyanatta bulunmuş ve kamuoyuna duyurmuştu. Akabinde Sn. Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanımızla görüşmede bu konu ele alınmıştır. Sonrasında Sn. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında partimizin yetkili kurulları bir araya gelip tüm bu gelişmeleri değerlendirmek suretiyle bir karar vermişti. Seçimlerin 24 Haziran'da yapılması yönünde karar alındı. Denebilir ki, neden seçimler erkene alındı. 3 Kasım 2019 'da yapılması gerekiyordu.

Neden değişti bu tarih diye bazıları merak edebilir. Bildiğiniz gibi 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla birlikte parlementer sistem değiştirilmiş ve halkımızın oylarıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Anayasamızda yerini almıştır. Bu Anayasa değişikliğinin kabulünden sonra bazı maddeler hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddeler de yapılacak ilk seçimlerde yürürlüğe girmesi ön görülmüştür. Aradaki zaman içerisinde iki yılı aşkın süre içerisinde zaman zaman 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde hükümetimiz partimiz tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu değişikliği artık bir an önce yürürlüğe girmesi ve fiili durumun anayasayla uygun hale gelmesini beklemektedir. Ümit etmektedir.

Ülkemizin karşı karşıya olduğu jeopolitik gelişmeleri, güvenlik konuları da dikkate alınınca böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir. Bu kararın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2 yıldır Başbakan olarak görev yapıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi, hemen arkasından FETÖ , PKK, DEAŞ örgütlerine savunma esası değil taarruza göre mücadelenin başlatılması, Fırat Kalkanı ve akabinde yıllardır karşı karşıya kaldığımız vesayet girişimlerini sona erdirecek yönetim sistem değişikliği getirilmiş olması, sonra da halk oylamasıyla bu değişikliğin 16 Nisan'da vatandaşlarımızın kabul oyuyla gerçekleşmiş olması.

Tüm bunlar aslında son 2 yıl içerisinde ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli gelişmelerdir. Milletimizin desteği ve duasıyla ülkemizin beka sorunu haline gelen bu hadiselerden başarıyla bu hale geldik. Seçimleri de yaptıktan sonra 2023 hedeflerimize, 2035, 2053 ve 2071 vizyonuna yönelik ülkemizde çalışmalar sürecek. Seçimlerin ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

SON BAŞBAKAN OLARAK 16 AYINIZ VARKEN NEDEN ERKEN SEÇİM İSTİYORSUNUZ?

Şunu başından beri söylüyorum, ülkemin geleceği, milletimin geleceği benim şahsımın ikbalinden daha önemlidir. Ülkemizin yararına olan her türlü karara şahsi beklentileri bir tarafa bırakarak bugüne kadar hep arkasında olduk, olur dedik. Bundan sonra da milletimin emrinde çalışmaya devam edeceğim.