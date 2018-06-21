Türker İnandoğlu'nun Bel Kemiği Kırıldı-İşte Son Durumu

Yeşilçam'ın ünlü ismi korkuttu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, bundan bir hafta önce evinin merdivenlerinden inen Türker İnan bir anda dengesini kaybetti. Dengesini kaybedip düşen usta yapımcı ve yönetmen, apar topar İstanbul’a getirilerek hastaneye kaldırıldı ve tedavisine İstanbul'da devam edildi.

Doktorlar tarafından yapılan müdahaleler ve muayenelerde, bel kemiğinin kırıldığı anlaşılan İnanoğlu, Çağlayan’da bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Türker İnanoğlu’nun halen hastanede müşahede altında tutulduğu ve durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.

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(HÜRRİYET)