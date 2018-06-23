Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türk İş'ten Son Dakika 24 Haziran Seçimi Açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile ilgili "Bu seçim, geçmiş seçimlerden daha önemli bir seçim." açıklamasını yaptı.

banner396

Türk İş'ten Son Dakika 24 Haziran Seçimi Açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile ilgili "Bu seçim, geçmiş seçimlerden daha önemli bir seçim." açıklamasını yaptı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 13:25
Türk İş'ten Son Dakika 24 Haziran Seçimi Açıklaması

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelen Atalay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yarın sandık başına gideceğini anımsattı.

Seçimlerin kazasız, belasız geçmesini temenni eden Atalay, "Bu seçim, geçmiş seçimlerden daha önemli bir seçim. Seçimin ötesinde bir oylama. Normal seçimler gibi görmüyorum bu seçimi. Miting alanlarını herkes dolduruyor, evvelden bir tek parti dolduruyordu, şimdi herkes dolduruyor. Bu ülke için kimin faydası olacaksa Allah ona nasip etsin. 'Kolay gelsin, hayırlı olsun.' demekten başka diyeceğimiz bir şey yok. Herkes sandığa gidip hür iradesini istediği gibi kullanacak." diye konuştu.

Atalay, Türkiye'nin 17-25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayları atlattığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar öyle kamuflaj yaptılar ki öyle maskeyle gezdiler ki hiçbirimiz tanımadık. Türkçe Olimpiyatları, dinlerarası diyalog... Ne diyaloğu? Geçen kilisede toplantı yapıyorlar, Amerikan bayrağını öpüyor. Onların anladığı dinlerarası diyalog o. Ötesi, berisi yok bu işin. Evvela bu işin kökünü kazımak lazım ama yaparken de 'Sevaba gireyim, cenneti kazanayım, oğlum, kızım şöyle olsun.', basit meselelerden etkisi, yetkisi olmayan insanlar... Bunların ayıklanıp öbürlerinin de kökünün kazınması lazım."

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Atalay, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTürk IşTürk Iş SeçimHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sandıklar Kaçta Açılacak , Kaçta Kapanacak? İşte Oy Sayımı ve Seçim Sonucu Açıklama Saati
Sandıklar Kaçta Açılacak , Kaçta Kapanacak? İşte Oy Sayımı ve Seçim Sonucu Açıklama Saati
Genç Kadının Çığlığına Koştular Ama Gerçeği Öğrenince..
Genç Kadının Çığlığına Koştular Ama Gerçeği Öğrenince..
Muharrem İnce'den Seçime 1 Gün Kala Bomba Açıklamalar: "Aramızda Kalsın..."
Muharrem İnce'den Seçime 1 Gün Kala Bomba Açıklamalar: "Aramızda Kalsın..."

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim