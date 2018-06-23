Türk İş'ten Son Dakika 24 Haziran Seçimi Açıklaması

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelen Atalay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yarın sandık başına gideceğini anımsattı.

Seçimlerin kazasız, belasız geçmesini temenni eden Atalay, "Bu seçim, geçmiş seçimlerden daha önemli bir seçim. Seçimin ötesinde bir oylama. Normal seçimler gibi görmüyorum bu seçimi. Miting alanlarını herkes dolduruyor, evvelden bir tek parti dolduruyordu, şimdi herkes dolduruyor. Bu ülke için kimin faydası olacaksa Allah ona nasip etsin. 'Kolay gelsin, hayırlı olsun.' demekten başka diyeceğimiz bir şey yok. Herkes sandığa gidip hür iradesini istediği gibi kullanacak." diye konuştu.

Atalay, Türkiye'nin 17-25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olayları atlattığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar öyle kamuflaj yaptılar ki öyle maskeyle gezdiler ki hiçbirimiz tanımadık. Türkçe Olimpiyatları, dinlerarası diyalog... Ne diyaloğu? Geçen kilisede toplantı yapıyorlar, Amerikan bayrağını öpüyor. Onların anladığı dinlerarası diyalog o. Ötesi, berisi yok bu işin. Evvela bu işin kökünü kazımak lazım ama yaparken de 'Sevaba gireyim, cenneti kazanayım, oğlum, kızım şöyle olsun.', basit meselelerden etkisi, yetkisi olmayan insanlar... Bunların ayıklanıp öbürlerinin de kökünün kazınması lazım."

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Atalay, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

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