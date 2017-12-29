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Türk-İş 'Asgari Ücrete Muhalefet Ediyoruz'

Asgari ücret 2018 yılında 1603 TL olarak belirlendi. Aralık ayından bu yana 4. kez toplantn Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı sonrasında basın açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu , Asgari ücretin 2018 yılıdna 1603 TL olarak belirlendiğini, işverenlere yönelik 2016 yılından bu yana verilen 100 TL'lik desteğin süreceğini açıkladı.

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Türk-İş 'Asgari Ücrete Muhalefet Ediyoruz'

Asgari ücret 2018 yılında 1603 TL olarak belirlendi. Aralık ayından bu yana 4. kez toplantn Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı sonrasında basın açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu , Asgari ücretin 2018 yılıdna 1603 TL olarak belirlendiğini, işverenlere yönelik 2016 yılından bu yana verilen 100 TL'lik desteğin süreceğini açıkladı.

29 Aralık 2017 Cuma 21:09
Türk-İş 'Asgari Ücrete Muhalefet Ediyoruz'

Türk-İş 'Asgari Ücrete Muhalefet Ediyoruz'

Asgari ücret 2018 yılında 1603 TL olarak belirlendi. Aralık ayından bu yana 4. kez toplantn Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı sonrasında basın açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu , Asgari ücretin 2018 yılıdna 1603 TL olarak belirlendiğini, işverenlere yönelik 2016 yılından bu yana verilen 100 TL'lik desteğin süreceğini açıkladı.

Türk-İş Asgari Asgari ücret tespit komisyonundan çıkan  rakamın kendi beklentilerini karşılamadığını, ilgili rakama muhalefet edildiğini açıkladı. Türk-İş 'in asgari ücret tespit komisyonundaki temsilcisi Nazmi Irgat : "Türk-İş olarak TÜİK'in açıkladığı 1893 rakamını ifade ettik. Anayasamızın belirlediği esaslar ve yönetmelikler doğrultusunda bir işçinin bir günlük maliyetinin objektif kriterler esas alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de TÜİK'in rakamını duyurduk. Rakamsal olarak beklentimizi karşılamadığı için muhalefet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz." dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat Başkanlık etmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay komisyon toplantısı sonrası yapılan basın açıklamasına katılmadı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 29.12.2017 21:21
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