Türk Futbolunda Kara Gece! Şenol Güneş Yaralandı! Derbi Yarıda Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyordu. Maçın 59. dakikasında çıkan olaylar sebebiyle hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları sahayı terk etti.
Uzun süre sahaya dönmeyen Kalkavan'ın temsilcilerle görüştükten sonra maçı tatil ettiği öğrenildi. Fenerbahçe Beşiktaş Derbisinde sahada olaylar çıktı. Rövanş mücadelesi büyük gerginlik altında oynandı. Maçın başından itibaren sahaya çok sayıda yabancı madde atılırken, ikinci yarıda olaylar an be an arttı. 55. dakikada, Beşiktaş Yedek Kulübünesine doğru başlayan ve adeta sağanak halini alan yabancı maddeler yüzünden Şenol Güneş olmak üzere bazı siyah beyazlı futbolcular yaralandı.
Şenol Güneş'in kafasının yarıldığı ve 5 dikiş atıldığı öğrenilirken, Mete Kalkavan ve yardımcıları bir araya gelerek olayları gözlemlemeye başladı. Kısa süre sonra da sahayı terk etti. Soyunma odası koridorlarında iki takım arasındaki gerginlik büyüdü.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA 5 DİKİŞ ATILDIĞI ÖĞRENİLDİ
Kurallara göre Beşiktaş maçı 3-0 hükmen kazanmış sayılacak ve finale kalmış olacak. Maçın 0-0 bitmesi halinde Finale Fenerbahçe çıkacaktı.
Yazıklar bu taraftara futbolla alakaları yok
Kara geceyi FB değil bjk nin oyuncuları yapmıştır ve bjk maçında hiç bir zaman FB biletlerini full satmamıştır madde atanlar araştırılsın ve yenileceğini bilen kişiler de Yıldırım demirörene telefon açıp hakem yolu ile maç iptal edilmez soyunma odasında kamera görüntüleri elbet çıkacak. Fenerbahçe ye oynanan oyunlarda bozulacak
Rezalet kepazelik bu futbolun ötesinde bu poravaksiyou yapanlar mutlaka meydana cıkarılmalı adalete teslim edilmeli
Sallamabe ben galatasarayliyim nasil diyebiliyorsun bjk yenilecegini anladi adamlar 10 kisiyle yenceklerdi nerdeyse
Taraftarlara önleme aramasını nasıl yaptılar? O yabancı maddeleri nasıl soktular içeri?
(Fb - bjk) fb taraftarı akıllı olup taşkınlık çıkarmasaydı, şimdi bjk 0-3 hükmen yenerse fb taraftarı ağlar....
Rezalet kepazelik bu futbolun ötesinde bu poravaksiyou yapanlar mutlaka meydana cıkarılmalı adalete teslim edilmeli