Türk Futbolunda Kara Gece! Şenol Güneş Yaralandı! Derbi Yarıda Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyordu. Maçın 59. dakikasında çıkan olaylar sebebiyle hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları sahayı terk etti.

Uzun süre sahaya dönmeyen Kalkavan'ın temsilcilerle görüştükten sonra maçı tatil ettiği öğrenildi. Fenerbahçe Beşiktaş Derbisinde sahada olaylar çıktı. Rövanş mücadelesi büyük gerginlik altında oynandı. Maçın başından itibaren sahaya çok sayıda yabancı madde atılırken, ikinci yarıda olaylar an be an arttı. 55. dakikada, Beşiktaş Yedek Kulübünesine doğru başlayan ve adeta sağanak halini alan yabancı maddeler yüzünden Şenol Güneş olmak üzere bazı siyah beyazlı futbolcular yaralandı.

Şenol Güneş'in kafasının yarıldığı ve 5 dikiş atıldığı öğrenilirken, Mete Kalkavan ve yardımcıları bir araya gelerek olayları gözlemlemeye başladı. Kısa süre sonra da sahayı terk etti. Soyunma odası koridorlarında iki takım arasındaki gerginlik büyüdü.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞINA 5 DİKİŞ ATILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Kurallara göre Beşiktaş maçı 3-0 hükmen kazanmış sayılacak ve finale kalmış olacak. Maçın 0-0 bitmesi halinde Finale Fenerbahçe çıkacaktı.