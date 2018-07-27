Türk Büyükelçilik çalışanı kayboldu!

Meksiko'da bulunan Türk Büyükelçilik çalışanı olan bir sekreterin kaybolduğu iddia edildi. Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan Türk Büyükelçilik çalışanının kaybolması üzerine Meksiko Başsavcılığı soruşturma başlatarak olayı aydınlatmaya çalışıyor.

Milenio'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez'in ikinci sekreterliği görevini yürüten 29 yaşındaki Türk vatandaşı kadının kaybolduğu bildirildi. Türk Büyükelçiliğinin personelleri 2 Temmuz 2018 ile 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında, kayıp sekreterin sadece e-posta yoluyla iletişim kurup hasta olduğu ve hastaneye gittiği bilgisini verdiğini aktardı.

Bu bilgiler nedeniyle endişelenip sekreterin evine giden çalışanlar 17 Temmuz'da bir mesaj bıraktı, ancak bir cevap alamadı. 23 Temmuz'da ise kadından içi boş bir e-posta alındı. Daha sonra da büyükelçilik, güvenlik güçlerine başvurdu.

Büyükelçi Danışmanı ve Personelleri Meksiko Başsavcılığı'na olayla ilgili bilgi vererek soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini sağlamaya çalıştılar. Meksiko Savcılığı, kayıp kadınla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılığın açıklamasında "Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki kadının kaybolmasının bildirilmesi ile ilgili özel soruşturma başlatıldı. Kadının nerede olduğu 2 Temmuz'dan beri bilinmiyor" ifadeleri kullanıldı.

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