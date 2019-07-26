Türk bayrağı için 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi bu?' diyen Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre bir takipçisi, sosyal medya hesabında Türk bayrağının fotoğrafını paylaşıp altına "Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi bu?" diye yazan oyuncu Mehmet Akif Alakurt'u ihbar etti.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi.

​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.

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