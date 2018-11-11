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Turisti Dolandırmaya Çalışan Taksici Yakanlandı. Rekor Ceza Kesildi

İstanbul'da bir turisti kandırmaya çalışan taksici turist tarafından gizlice videoya alınmış ve sosyal medyada paylaşılmıştı. Videoda bazı anlarda taksicinin turist kadını taciz etmeye çalıştığı görüntülerde yer almıştı. İçişleri Bakanlığı o taksicinin yakalandığını ve ceza kesildiğini duyurdu.

Turisti Dolandırmaya Çalışan Taksici Yakanlandı. Rekor Ceza Kesildi

İstanbul'da bir turisti kandırmaya çalışan taksici turist tarafından gizlice videoya alınmış ve sosyal medyada paylaşılmıştı. Videoda bazı anlarda taksicinin turist kadını taciz etmeye çalıştığı görüntülerde yer almıştı. İçişleri Bakanlığı o taksicinin yakalandığını ve ceza kesildiğini duyurdu.

11 Kasım 2018 Pazar 19:56
Turisti Dolandırmaya Çalışan Taksici Yakanlandı. Rekor Ceza Kesildi

İstanbul'da bir turisti kandırmaya çalışan taksici turist tarafından gizlice videoya alınmış ve sosyal medyada paylaşılmıştı. Videoda bazı anlarda taksicinin turist kadını taciz etmeye çalıştığı görüntülerde yer almıştı. İçişleri Bakanlığı o taksicinin yakalandığını ve ceza kesildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

 11.11.2018 günü "Turisti Dolandıran Taksici" haberine konu olan 34 TEH 13 plakalı araç ve sürücüsü B. T.  İstanbul sivil trafik ekiplerince gözaltına alınmıștır.

        Sürücü Karabük Safranbolu nüfüsuna kayıtlı 1985 doğumlu, sabıkası yoktur.

        Habere konu eyleminden dolayı sürücüye; 

1- Ek 2/5 (çalışma ruhsatının bulunmaması) 1.002 TL

2- 36/3c (sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç kullanmak) 2.018 TL

3- 31/1b (Taksimetre kullanmamak) 488 TL olmak üzere

Toplam 3.508 TL para cezası uygulanmıştır.  

 4- Araç trafikten men edilmiştir.

 5- Sürücü B.T. adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edilmiştir. ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 11.11.2018 20:15
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