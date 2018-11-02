Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'nin merkezinde bulunan Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapmakta olan bir jandarma er, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tunceli, Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda bu sabah yapılan içtima ve kahvaltıya katılmadığı tespit edilen ismi açıklanmayan bir jandarma er, arkadaşları tarafından yatakhanede uyur halde bulundu. Arkadaşlarının tüm uyandırma çabalarına rağmen uyandıramayan askerler durumu karakoldaki komutanlara bildirildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karokoldaki revirde görev yapan sağlık personeli, askere kalp masajı yaptı. Asker, karakola sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

ŞEHİTLİK UNVANI VERİLECEK Mİ?

Askerin durumu ile alakalı, şehitlik verilip verilmeyeceği konusunda henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

Kaynaklar; DHA

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