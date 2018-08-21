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Tunceli'de patlama!

Tunceli'ye bağlı Nazimiye ilçesindeki iki köy arasında patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

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Tunceli'de patlama!

Tunceli'ye bağlı Nazimiye ilçesindeki iki köy arasında patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

21 Ağustos 2018 Salı 19:32
Tunceli'de patlama!

Tunceli'y bağlı Nazimiye ilçesindeki iki köy arasında patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü'ndeki mezarlığı ziyaret eden Gönül Parlak (45), saat 18.00 sıralarında komşu köy olan Doğantaş'a patika yoldan gittiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.

Gönül Parlak'ın İstanbul’da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamer Genç'in akrabası olduğu öğrenildi.

TUNCELİ/DHA

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Son Güncelleme: 21.08.2018 19:34
Anahtar Kelimeler:
tunceli patlama
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