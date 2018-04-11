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Tüm Zamanların En Üst Seviyesine Çıktı! Euro ve Dolar Fiyatları

Dolar ve Euro tarihin en yüksek rakamlarına ulaştı. Dolar'ın ve Euro'nun yükselişi sürüyor. 11 Nisan 2018 dolar, euro, altın fiyatları.

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Tüm Zamanların En Üst Seviyesine Çıktı! Euro ve Dolar Fiyatları

Dolar ve Euro tarihin en yüksek rakamlarına ulaştı. Dolar'ın ve Euro'nun yükselişi sürüyor. 11 Nisan 2018 dolar, euro, altın fiyatları.

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:24
Tüm Zamanların En Üst Seviyesine Çıktı! Euro ve Dolar Fiyatları

Tüm Zamanların En Üst Seviyesine Çıktı! Euro ve Dolar Fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla tüm dünyayı harekete geçirdi. Bankalararası piyasada sabah saatlerinde tarihi rekorunu kıran dolar Trump'ın 'Hazır ol rusya' tweetinden sonra  dolar 4.20'leri zorlamaya başladı. Euro ise 5 TL'yi geçtiğimiz günlerde geçerek tarihi rekorunu kırmıştı bugün de yüzde 1.09 artış gösterdi.  An itibariyle Altının gram fiyatı 180 TL, Euro 5,13815, Dolar 4,1497'den işlem görüyor.

KAYNAK:  NTV

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Son Güncelleme: 11.04.2018 17:35
Anahtar Kelimeler:
DolarEuroDolar Ve Euro
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