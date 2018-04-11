Tüm Zamanların En Üst Seviyesine Çıktı! Euro ve Dolar Fiyatları

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla tüm dünyayı harekete geçirdi. Bankalararası piyasada sabah saatlerinde tarihi rekorunu kıran dolar Trump'ın 'Hazır ol rusya' tweetinden sonra dolar 4.20'leri zorlamaya başladı. Euro ise 5 TL'yi geçtiğimiz günlerde geçerek tarihi rekorunu kırmıştı bugün de yüzde 1.09 artış gösterdi. An itibariyle Altının gram fiyatı 180 TL, Euro 5,13815, Dolar 4,1497'den işlem görüyor.

KAYNAK: NTV