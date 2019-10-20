Tuğçe Kazaz, 'Neden Kemalist var da Mustafacı yok' diye sorduğu için kendisini eleştirenlere 'Allahsız' dedi

Beyaz TV’de yayınlanan Uyan Türkiyem adlı programda Tahir Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Kazaz, Twitter'da Atatürkçülük hakkındaki paylaşımından pişman olup olmadığı sorusuna "Neden pişman olacakmışım, kime karşı pişman olacağım? Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?” şeklinde yanıt verdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün adından yola çıkarak, “Sahi neden Mustafacı yok?” diye tweet atan Tuğçe Kazaz, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görmüştü.

Kazaz, paylaşımının devamında ise, “Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün katıldığı programda söz konusu tweetle ilgili açıklamada bulunan Kazaz şöyle konuştu: "Kürtler ve PKK'yı ayırt ediyorsam, milli mücadele için ülkesinin vatanın farkında olan Kurtuluş Savaşı'nın farkında olan ve Atatürk'e değer veren, bu şekilde vatanının milletinin mayasına sahip çıkan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenleri bir kenara ayırıyorum. Burada baktığımız zaman Atatürkçü var mı, var. Kemalist var mı, var. Bu iki yapı dinden, islamdan uzaklaştıran, islamı öcü gibi göstermeye çalışan, Atatürkçüysen özgür olabileceğini ama islama inanamıyorsan özgür olamayacağını düşünmen gerektiğini empoze etmiş bir zihniyet var. Ama 'Mustafacı' yok" dedi.

Sarıkaya'nın Kazaz'a pişman olup olmadığını sorması üzerine ise Kazaz, "Niye pişman olayım, Allahtan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkmam gerekiyor? dedi.