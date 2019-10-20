Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5029
EURO
6.4409

Tuğçe Kazaz, 'Neden Kemalist var da Mustafacı yok' diye sorduğu için kendisini eleştirenlere 'Allahsız' dedi

Paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Tuğçe Kazaz, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle kendisini eleştirenler hakkında "Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?” dedi.

Tuğçe Kazaz, 'Neden Kemalist var da Mustafacı yok' diye sorduğu için kendisini eleştirenlere 'Allahsız' dedi

Paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Tuğçe Kazaz, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda kullandığı ifadeler nedeniyle kendisini eleştirenler hakkında "Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?” dedi.

20 Ekim 2019 Pazar 09:27
Tuğçe Kazaz, 'Neden Kemalist var da Mustafacı yok' diye sorduğu için kendisini eleştirenlere 'Allahsız' dedi

Beyaz TV’de yayınlanan Uyan Türkiyem adlı programda Tahir Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Kazaz, Twitter'da Atatürkçülük hakkındaki paylaşımından pişman olup olmadığı sorusuna "Neden pişman olacakmışım, kime karşı pişman olacağım? Benim Allah’tan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkacağım?” şeklinde yanıt verdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün adından yola çıkarak, “Sahi neden Mustafacı yok?” diye tweet atan Tuğçe Kazaz, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görmüştü.

Kazaz, paylaşımının devamında ise, “Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün katıldığı programda söz konusu tweetle ilgili açıklamada bulunan Kazaz şöyle konuştu: "Kürtler ve PKK'yı ayırt ediyorsam, milli mücadele için ülkesinin vatanın farkında olan Kurtuluş Savaşı'nın farkında olan ve Atatürk'e değer veren, bu şekilde vatanının milletinin mayasına sahip çıkan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenleri bir kenara ayırıyorum. Burada baktığımız zaman Atatürkçü var mı, var.  Kemalist var mı, var. Bu iki yapı dinden, islamdan uzaklaştıran, islamı öcü gibi göstermeye çalışan, Atatürkçüysen özgür olabileceğini ama islama inanamıyorsan özgür olamayacağını düşünmen gerektiğini empoze etmiş bir zihniyet var. Ama 'Mustafacı' yok" dedi. 

Sarıkaya'nın Kazaz'a pişman olup olmadığını sorması üzerine ise Kazaz, "Niye pişman olayım, Allahtan korkmam gerekirken Allahsızlardan mı korkmam gerekiyor? dedi. 

Anahtar Kelimeler:
tuğçe kazaz neden kemalist var da mustafacı yok diye sorduğu kendisini eleştirenlere allahsız dedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 arkadaşın eğlencesi ölümle bitti !
6 arkadaşın eğlencesi ölümle bitti !
''Emeklilikte Yaşa Takılanlar''ı üzecek haber !
''Emeklilikte Yaşa Takılanlar''ı üzecek haber !
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güvenli Bölge ve Mutabakat Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güvenli Bölge ve Mutabakat Açıklaması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3