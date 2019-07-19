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TÜBİTAK’ta Atatürk'e hakaret skandalı

TÜBİTAK’ta “araştırmacı” olarak görev yapan bir kişinin sosyal medya hesabı üzüzerinden “Atatürk bir korku objesidir” diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

TÜBİTAK’ta Atatürk'e hakaret skandalı

TÜBİTAK’ta “araştırmacı” olarak görev yapan bir kişinin sosyal medya hesabı üzüzerinden “Atatürk bir korku objesidir” diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:08
TÜBİTAK’ta Atatürk'e hakaret skandalı

TÜBİTAK’ta “araştırmacı” olarak görev yapan H.F.Ş.'nin sosyal medya üzerinden “Atatürk bir korku objesidir” diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

H.F.Ş.’in yaptığı paylaşım, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’a iletilince, H.F.Ş.hakkında yaptırım uygulamak yerine olayın saklandığı anlaşıldı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal’ın, Atatürk düşmanlığı içeren bu paylaşımla ilgili işlem yapması gerektiği yerde “TÜBİTAK ibaresini kaldırsın” talimatı vermesi tepki çekti. Bu talimatın ardından H.F.Ş., Linkedin’deki profilinden “Araştırmacı” ve “TÜBİTAK” ifadesini sildi.

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tübitak ta atatürk e hakaret skandalı
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