TSK'ya yeni yerli silah: Bu yıl Teslim

Türkiye'nin en büyük ateşli silah üreticilerinden Ata Silah markası, özgün tasarımla yerli ve milli imkanlarla ürettiği 40 milimetre bomba atar için Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşme imzaladı. Ata Silah, bu yıl teslimata başlamayı amaçlıyor...

Türkiye'nin önde gelen ateşli silah üreticilerinden Ata Silah, 70'i aşkın ülkeye silah ihracatı yapıyor. Yivli tüfek üretim izni aldıktan sonra savunma sanayisi alanında faaliyetlerini genişleten ve yeni üretimler yapmaya başlayan firma, milli piyade tüfeği MPT-76'nın ana parçalarının üretimini gerçekleştirdi. Sonrasında keskin nişancı tüfeği ve piyade tüfeği üretimi için harekete geçen Ata Silah, bomba atar ve tabanca projelerini gündemine alarak üretim için düğmeye bastı.

Kara Kuvvetleri'ne pompalı tüfek, Deniz Kuvvetlerine yarı otomatik tüfek üreten Ata Silah markası, ayrıca Gürcistan, Bahreyn, Kazakistan, Mısır gibi ülkelerin de ordularına Türkiye'de ürettiği silahları teslim ederek bir ilki gerçekleştirdi.

Ata Silah, SAHA EXPO 2018 fuarında sergilenen ve 1,5 yıllık sıkı ve titiz bir çalışmanın ürünü olan BA 40 Bomba Atar için Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşme imzaladı. Bu yıl başlaması planlanan teslimatlardan sonra bomba atarlar farklı birliklerin kullanımına sunulacak.

Özgün ve özel tasarımıyla yerli olarak üretilen bomba atar için ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapıldı.Kısa süre içerisinde patent alım işlemleri tamamlanmış olacak. Dipçik aksamı takılarak tek başına kullanılabilen bomba atar, aynı zamanda MPT-76'nın altına takılabilecek şekilde dizayn edildi.

Tasarımı nedeniyle aynı bomba atar, sağ ve sol elli personel tarafından kullanılabiliyor. 40 milimetre kalibre tekli bomba atar, ses fişeği, gaz fişeği, tahribatlı mühimmat kullanımına uygun olarak geliştirildi. Bomba atarda görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibatlar da bulunuyor.

Ata Silah'ın ürünü, tek yönden doldurulan ya da çift yönden doldurulduğunda piyade tüfeğiyle kullanımı güçleşen, istenildiği gibi atış yapılamayan mevcut ürünlerden farklı olarak iki yönden de kolay ve hızlı doldurulabilecek şekilde dizayn edildi.

BA 40 Bomba Atar, bunların yanında namlunun atış esnasında hareket etmemesi, namlu tam olarak kapanmadan ateşleme yapılamadığı için daha emniyetli olması, piyade tüfeği alanında kullanıldığında herhangi bir engel teşkil etmemesi nedeniyle mevcut ve benzer ürünlerden daha üstün olduğunu ispatlıyor.

Bu özellikleriyle BA 40 Bomba Atar'ın uluslararası pazarda da rekabetçi bir seçenek oluşturacağı belirtiliyor.

Kaynaklar; ANKARA/AA

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