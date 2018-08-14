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TSK’ya dört yeni komando tugayı!

24 Haziran seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yeni savunma projelerinin ilk adımları Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ toplantısında, yeni tehdit istihbaratlarına ve değişen savunma ihtiyaçlarına göre komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarılma kararı alındı. Bazı tugayların komuta yönetim kademelerinde değişikliğe gidildi. Komando tugaylarına sınıfında ve branşında uzman ve deneyimli generallerin ataması yapıldı. Kamuoyuna yansıyan Denizli 11. Komando Tugayı haricinde Sakarya 7. Komando Tugayı, Trabzon 17. Komando Tugayı ve Kırklareli 41. Komando Tugayı kuruldu.

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TSK’ya dört yeni komando tugayı!

24 Haziran seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yeni savunma projelerinin ilk adımları Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ toplantısında, yeni tehdit istihbaratlarına ve değişen savunma ihtiyaçlarına göre komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarılma kararı alındı. Bazı tugayların komuta yönetim kademelerinde değişikliğe gidildi. Komando tugaylarına sınıfında ve branşında uzman ve deneyimli generallerin ataması yapıldı. Kamuoyuna yansıyan Denizli 11. Komando Tugayı haricinde Sakarya 7. Komando Tugayı, Trabzon 17. Komando Tugayı ve Kırklareli 41. Komando Tugayı kuruldu.

14 Ağustos 2018 Salı 21:54
TSK’ya dört yeni komando tugayı!

24 Haziran seçimlerinden sonra geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte yeni savunma projelerinin ilk adımları Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla atıldı. Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen YAŞ toplantısında, yeni tehdit istihbaratlarına ve değişen savunma ihtiyaçlarına göre komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarılma kararı alındı. Bazı tugayların komuta yönetim kademelerinde değişikliğe gidildi. Komando tugaylarına sınıfında ve branşında uzman ve deneyimli generallerin ataması yapıldı. Kamuoyuna yansıyan Denizli 11. Komando Tugayı haricinde Sakarya 7. Komando Tugayı, Trabzon 17. Komando Tugayı ve Kırklareli 41. Komando Tugayı kuruldu.

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı da resmi gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Yüksek Askeri Şura Toplantısında alınan kararlar neticesinde yapılan atamalarda özellikle muharip tugaylara sınıfında yetkin, braşında uzman ve tecrübeli isimler getirildi. İşte Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelede yeni kuvvet yapılanmasının detayları şöyle;

Yeni hükümet sisteminin ilk YAŞ toplantısının hazırlıkları çok önceden yapıldı. Daha önce Genelkurmay yerine Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde birer ‘tümgeneral-tuğgeneral ve sivil yönetici’ şeklinde dar kadroyla yürütülen sicil-terfi çalışmaları, Hulusi Akar'ın Savunma Bakanlığı'nın başına getirilmesiyle birlikte daha teknik ve profesyonel şekle büründü, önceki YAŞ toplantısında yaşanan sıkıntıların tekrar yaşanmasının önüne geçildi.15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle olağan koşullarda 360 seviyesinde olan general-amiral sayısı yapılan analiz ve raporlamalarla 215'e kadar düşürüldü. Yeniden yapılan düzeltme ve düzenleme ile general-amiral sayısı 244'e çıkarıldı.

Kamuoyuna yansıyan Denizli 11. Komando Tugayı dışında Sakarya 7. Komando Tugayı, Trabzon 17. Komando Tugayı ve Kırklareli 41. Komando Tugayı kuruldu. Kayseri, Bolu, Hakkâri, Tunceli klasik komando tugay yapılanması, daha önce ihtiyaç doğrultusunda Bingöl-Siirt komando tugayları, Jandarmada 2 tugay ve diğerleriyle sayı 12 olarak genişletilmişti. Yeni yapılanmada buna 4 tugay daha eklendi ve sayı 16'ya yükseldi.

Arttıralan komando tugaylarının sayısı nedeniyle sözleşmeli er, uzman erbaş gibi personel ihtiyaçlarının doğacağı ve buna göre içişleri bakanlığı tarafından askeri personel alım ilanları yayımlanacağı açıklandı.

DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Yeni Komando TugaylarıTsk
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