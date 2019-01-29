TSK'nın Savaş Uçaklarından Sorumlu Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay FETÖ'den Tutuklandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkartılan Akgülay, Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Getirildiği Diyarbakır'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akgülay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
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