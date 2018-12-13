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TSK’dan Sincar’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesi olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildi.

TSK’dan Sincar’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesi olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 21:17
TSK’dan Sincar’a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesi olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı bir operasyon düzenlendiği bildirildi.

TSK tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesi çerçevesinde, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı bir hava harekâtı icra edilmiştir.

İcra edilen harekâtta, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de Ülkemizin ve Milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır” ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
Anahtar Kelimeler:
tsk dan sincar a hava harekatı
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