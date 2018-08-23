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TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi Klibi!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabından Sakarya Meydan Muharebesi için özel bir klip yayımladı.

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TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi Klibi!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabından Sakarya Meydan Muharebesi için özel bir klip yayımladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:22
TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi Klibi!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabından Sakarya Meydan Muharebesi için özel bir klip yayımladı.

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK notuyla paylaşılan klip 40 dakika gibi kısa bir süre içerisinde onbinlerce kez izlendi.

İşte TSK'nın paylaştığı o klip;

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Son Güncelleme: 23.08.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
tsk dan sakarya meydan muharebesi klibi
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