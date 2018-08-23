TSK'dan Sakarya Meydan Muharebesi Klibi!..

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabından Sakarya Meydan Muharebesi için özel bir klip yayımladı.

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK notuyla paylaşılan klip 40 dakika gibi kısa bir süre içerisinde onbinlerce kez izlendi.

İşte TSK'nın paylaştığı o klip;

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Şehit ve Gazilerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz.

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK pic.twitter.com/haUILVKeD3 — TSK (@TSKGnkur) 23 Ağustos 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA