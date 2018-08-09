TSK'dan Kandil'e Hava Harekatı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlediği kara ve hava operasyonları ile ilgili anlık bilgileri TSK'nin resmi twitter hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

TSK'nın yaptığı açıklama şöyle;

Irak kuzeyi Kandil bölgesine 08 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.