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TSK'dan Kandil'e Hava Harekatı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlediği kara ve hava operasyonları ile ilgili anlık bilgileri TSK'nin resmi twitter hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

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TSK'dan Kandil'e Hava Harekatı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlediği kara ve hava operasyonları ile ilgili anlık bilgileri TSK'nin resmi twitter hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:27
TSK'dan Kandil'e Hava Harekatı!..

Türk Silahlı Kuvvetleri düzenlediği kara ve hava operasyonları ile ilgili anlık bilgileri TSK'nin resmi twitter hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

TSK'nın yaptığı açıklama şöyle;

Irak kuzeyi Kandil bölgesine 08 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.08.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
TskKandilHava Harekatı
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