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TSK'dan 'Kahraman Denizaltıcılarımız' Videosu

Türk Silahlı Kuvvetleri Kahraman Denizaltıcılarımız başlığı adı altıında yeni bir video yayımladı. Kısa zamanda bir kişi tarafından beğenilen videoda birbirinden mükemmel kareler yer alıyor.

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TSK'dan 'Kahraman Denizaltıcılarımız' Videosu

Türk Silahlı Kuvvetleri Kahraman Denizaltıcılarımız başlığı adı altıında yeni bir video yayımladı. Kısa zamanda bir kişi tarafından beğenilen videoda birbirinden mükemmel kareler yer alıyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:32
TSK'dan 'Kahraman Denizaltıcılarımız' Videosu

Türk Silahlı Kuvvetleri Kahraman Denizaltıcılarımız başlığı adı altıında yeni bir video yayımladı. Kısa zamanda bir kişi tarafından beğenilen videoda birbirinden mükemmel kareler yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı video için ''Kahraman denizaltıcılarımız tarafından icra edilen atış eğitimleri kapsamında, hizmet dışına ayrılan bir gemi harp torpidosu ile başarıyla vurulmuştur.'' ifadelerine yer verildi.

İşte TSK tarafından yayımlanan o video;

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Son Güncelleme: 22.10.2018 10:54
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tsk dan kahraman denizaltıcılarımız videosu
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