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TSK'dan Hava Operasyonu!

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri kullanıldı.

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TSK'dan Hava Operasyonu!

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri kullanıldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:32
TSK'dan Hava Operasyonu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ''Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.'' ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 07-08 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı dokuz bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' açıklamasına yer verildi.

İşte TSK'nın o paylaşımı;

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Son Güncelleme: 08.10.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
tsk dan hava operasyonu
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