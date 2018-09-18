TSK'dan Açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Tunceli / Ovacık mevkiinde yapılan operasyonlar hakkın bilgi verildi.

TSk'nın yaptığı açıklamada; ''Terörle mücadele kapsamında, 17-18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Tunceli/Ovacık kırsalında altı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde iki olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerini kullanıldı.

İşte o paylaşım;

Terörle mücadele kapsamında, 17-18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Tunceli/Ovacık kırsalında altı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde iki olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/SJ9JbGUcr5 — TSK (@TSKGnkur) 18 Eylül 2018

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