Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TSK'dan Açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Tunceli / Ovacık mevkiinde yapılan operasyonlar hakkın bilgi verildi.

banner396

TSK'dan Açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Tunceli / Ovacık mevkiinde yapılan operasyonlar hakkın bilgi verildi.

18 Eylül 2018 Salı 08:40
TSK'dan Açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Tunceli / Ovacık mevkiinde yapılan operasyonlar hakkın bilgi verildi.

TSk'nın yaptığı açıklamada; ''Terörle mücadele kapsamında, 17-18 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Tunceli/Ovacık kırsalında altı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde iki olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerini kullanıldı.

İşte o paylaşım;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.09.2018 09:19
Anahtar Kelimeler:
tsk dan açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!
Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!
2 milyon liralık mirası 3 ayda bitirdi! Adana'da inanılmaz olay
2 milyon liralık mirası 3 ayda bitirdi! Adana'da inanılmaz olay
MİT’te FETÖ operasyonu! 15 astsubay gözaltında…
MİT’te FETÖ operasyonu! 15 astsubay gözaltında…

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim