TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar!..

Van'd bulunan Kırgız Türkleri’nin yaşadığı ve korucu köyü olarak bilinen Ulupamir köyünde yaşayan 4 Kırgız genç, Kara Harp Okulu’nda eğitim görmeye başlamışlardı. Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olan Kırgüz gençler köyün ilk subayları TSK'nın da ilk Kırgız subayları olarak TSK’ya katılmayı başardılar.

Van Erçiş'in Ulupamir köyünde korucu ailelerin çocuğu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara Harp Okulu'na kabul edilen 4 Kırgız genç başarıyla mezun olup Teğmen rütbelerine kavuştular.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadrosuna Teğmen rütbesi ile katılan İbrahim Ulu, Ramazan Erol, Aykut Yiğit ve Manas Sancaktar, tıpkı korucu olan aileleri gibi Türkiye’nin güvenliği için vatanın farklı bölgelerinde verilen görevleri başarıyla yerine getirecekler.

1982 yılında O dönemki cumhurbaşkaın görevinde bulunan Kenan Evren'in talimatıyla Türkiye'ye getirilerek şimdiki ismi Ulupamir olarak anılan bölgeye yerleşmeleri sağlanan Kırgız aileler Sovyetlerin 1979 yılında Afganistan'ı işgal ettiğ dönemde Afganistan'ın Pamir bölgesinde yaşamaktaydılar. Türkiye'ye yerleştirildikleri bölgeye de Ulupamir ismini veren Kırgız göçmenler uzun yıllardır kendilerine tahsis edilen vatan parçasını canı pahasına korumaya devam ediyorlar. Bugüne kadar Ulupamir köyünden 6 Kırgız şehit oldu.