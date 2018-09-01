TSK yayınladı! Hainler işte böyle vuruldu…

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile birlikte imha edilen mühimmat ikmal aracının vurulma anı paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatının görüntüleri kamu oyu ile paylaşıldı. Görüntülerde, kırsal bir arazide taşlık yolda bekleyen ve mühimmat yüklü olduğu belirlenen aracın vurulma anı görülüyor.

İlk olarak araç etrafındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta daha sonra mühimmat yüklü araç tam isabetle vuruluyor.Vurulduğu anda oluşan şiddetli patlamalardan ve oluşan alev topundan, aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu da teyit edilmiş oluyor.

İşte o hainlerin vurulma anları;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA